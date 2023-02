"Osare sempre mettendoci testa e cuore"

’Fortune Business Review’, periodico di media aziendali leader a livello mondiale, l’ha definita "una delle 10 donne più influenti del mondo nel marketing". Nella tiratura appena uscita in formato digitale e per Premium abbonati anche in formato cartacea, Fortune le ha dedicato la copertina oltre a una lunga intervista. Stiamo parlando di Pamela Pedrucci, montesina doc, direttore aziendale globale marketing, digitale e dell’e-commerce della tedesca Henkel. Nata e cresciuta a Montese, ha saputo farsi strada con impegno, caparbietà e sacrifici. Ha frequentato le elementari nella frazione Salto e le medie a Montese, le superiori a Porretta Terme e poi il salto a Milano dove ha conseguito la laurea in Disegno Industriale, appartenente all’Albo di Architettura al Politecnico di Milano, fatto seguire da un Mba sempre a Milano. Ma mancava ancora qualcosa per spiccare il volo: l’approfondimento della lingua inglese. Quindi di nuovo con la valigia in mano e l’aiuto dei genitori Anna e Luciano, che abitano a Montese, ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Londra a spinare birra e a servire ai tavoli di un bar a Soho. Ed è qui che nel 2002 ha incontrato Robert, sudafricano, direttore artistico e fotografo. Matrimonio in Toscana, ora sono genitori di due gemelli di 12 anni e di una bambina di 7. Abitano ad Amsterdam. Dopo aver vissuto in sei paesi diversi, Pamela ha lavorato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Cina, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, e ora in Germania. "Aspira a essere un modello di ruolo verso l’inclusione e la diversità, non solo in riferimento al genere, ma anche alla diversa mentalità e stile di leadership. È una dirigente esperta nel marketing digitale con oltre 20 anni di esperienza sia a livello strategico che operativo nella gestione del marketing B2C e B2B, nella gestione delle categorie, nello sviluppo del brand, nella comunicazione di marketing e nel marketing commerciale", è stato scritto di lei. Ripete: "Osa guidare come una donna, sii un leader compassionevole, guida con la testa e con il tuo cuore". Ricordando: "Sette delle nove nazioni che hanno gestito al meglio la pandemia durante l’epidemia di Covid-19 nel 2020 erano guidate da donne". Pamela, che cosa occorre per affermarsi? "Osate, elevate le vostre ambizioni: ci saranno sempre dei detrattori nella vostra vita e nella vostra carriera che scommetteranno contro di voi. Tuttavia, quando ti svegli ogni giorno, ricorda a te stesso che sei il proprietario delle tue azioni e dei tuoi pensieri e che alla fine determineranno ciò che puoi ottenere. Quando guidi il cambiamento, non devi aver paura di prendere decisioni spesso impopolari o difficili. Allo stesso tempo devi decidere rapidamente chi sono le persone che sono totalmente impegnate a saltare sul treno con te. Una volta che hai stabilito una direzione chiara, hai riunito la squadra giusta e sai cosa li motiva, puoi ottenere cose meravigliose". Pamela ama viaggiare, la fotografia e l’antropologia culturale. Viaggia per lavoro in ogni angolo del globo e nel tempo libero con la famiglia. Un salto in Sudafrica dagli suoceri e più di una volta all’anno a Montese dai genitori. Arriverà a breve quassù per trascorrere alcune giornate sugli sci sulle nevi del Corno alle Scale e del Cimone assieme al marito e ai figli.

Walter Bellisi