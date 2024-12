Padre Sebastiano, la memoria non si spegne

A cinque anni dalla scomparsa, non mancano le iniziative per ricordare il ‘vulcanico’ padre Sebastiano Bernardini, rimasto nel cuore non solo dei Frignanesi ma di tutta Italia. Lo dimostra ad esempio la recente partecipazione alla Messa commemorativa a Pavullo di Nicolò Bongiorno, figlio di Mike suo grande amico. Celebre infatti la partecipazione di padre Sebastiano al quiz televisivo Pentatlon condotto da Mike Bongiorno: riuscì a vincere 140 milioni di vecchie lire presentando la storia del suo Presepe. Padre Sebastiano è stato infatti fondatore del Presepe itinerante, nato con la caduta del muro di Berlino. 35 anni fa quella di Pavullo fu la prima delegazione ufficiale ad entrare a Berlino Est. Tornarono a casa con alcune pietre, che furono poste nel Presepe di pace che da Pavullo gira il mondo. E proprio in questi giorni fa tappa al Santuario modenese di Puianello questo Presepio itinerante che dal 1992 porta il messaggio di pace e speranza in più parti d’Europa. Si potrà visitare fino al 3 gennaio e il 4 raggiungerà il Convento dei Frati Cappuccini a Fidenza. Padre Sebastiano Bernardini, frate pavullese di nascita ma sassolese d’adozione, è scomparso nel dicembre del 2019 a 92 anni. La scorsa estate è stato ricordato con due giorni di festa e la prima edizione del Memorial al ‘suo’ Ricreatorio San Francesco’ di Sassuolo che, con l’aiuto di tante famiglie ed aziende sassolesi, ha rappresentato un fiore all’occhiello per la città e punto di riferimento per intere generazioni di giovani. I genitori, Sergio Bernardini e Domenica Bedonni, sono stati dichiarati beati da Papa Francesco.

g.p.