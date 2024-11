’Pagine di musica’, Carlo Fontana apre la rassegna

Al ridotto del teatro Comunale Pavarotti Freni (con ingresso libero da via Goldoni 1), oggi alle 18 prenderà il via la nuova rassegna "Pagine di musica", dedicata alle novità editoriali più legate al mondo della musica e dello spettacolo. Il primo incontro sarà con Carlo Fontana, già sovrintendente del teatro Comunale di Bologna e del teatro alla Scala di Milano, dirigente teatrale e protagonista di cinquant’anni di vita musicale italiana. In un dialogo con il critico Giancarlo Landini, presenterà il suo libro "Sarà l’avventura - Una vita per il teatro", appena pubblicato da Il Saggiatore, che è appunto il racconto autobiografico di un’esistenza spesa al servizio dell’arte concepita come impresa corale e del teatro come fatto sociale. Carlo Fontana si è occupato di critica teatrale fin da giovanissimo, e ha poi affiancato grandi della scena, da Antonio Ghiringhelli a Paolo Grassi, da Giorgio Strehler a Carlo Maria Badini. Ha diretto la casa discografica Fonit Cetra e ha poi assunto il vertice dei grandi teatri, "dove – viene spiegato – ha impostato la politica del ‘doppio binario’, recuperando da un lato il dialogo con il pubblico borghese più dinamico e rendendo dall’altro l’opera accessibile al pubblico di massa". "Condurre il teatro come una famiglia" è stato il fil rouge della sua carriera.

s.m.