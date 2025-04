Paradise Lost e grandi fotografi, domani visite guidate

Ti accompagno in paradiso e tra i paesaggi dei grandi fotografi italiani. Fondazione Ago Modena, infatti, domani propone visite guidate alle sue mostre: alle 16 "Passaggi Paesaggi" a Palazzo Santa Margherita, con 114 immagini di 87 fotografi (da Luigi Ghirri a Gabriele Basilico, da Guido Guidi a Olivo Barbieri, fino a Mimmo Jodice e tanti altri); alle 17 ’Paradise Lost’, allestita alla Palazzina dei Giardini ducali con lussureggianti immagini tratte da collezioni storiche del Museo della Figurina, dove si trova una seconda sede della mostra con gli originali di collezioni di fine Ottocento e inizio Novecento. Per prenotare le visita guidate, senza costi aggiuntivi: Il sistema antispamLe mostre sono aperte anche venerdì 25 e domenica 27 aprile con orario festivo, come al sabato: 11-19. Nei giorni feriali (con chiusura al lunedì e al martedì) l’orario è 11-13 e 16-19. "Passaggi Paesaggi", a cura di Chiara dall’Olio e Daniele De Luigi, si può visitare fino al 4 maggio, mentre "Paradise Lost", a cura di Francesca Fontana, con le immagini di David Allen Burns e Austin Young, il duo californiano dei Fallen Fruit, che propongono installazioni visise sulle pareti e nei tendaggi della Palazzina seicentesca per suggerire una riflessione sull’ambiente naturale minacciato dai cambiamenti climatici, è aperta fino al 24 agosto. In entrambe le mostre sono disponibili i family kit per una visita in modo giocoso insieme ai bambini. Per "Passaggi Paesaggi" il biglietto d’ingresso costa 6 euro (ridotto 4 euro); per "Paradise Lost" 10 euro, valido per entrambe le sedi (7 euro per i residenti in provincia di Modena, ridotto 5 euro). Ingresso libero la prima domenica del mese e, come da tradizione di Fondazione Ago, anche il mercoledì per i modenesi.