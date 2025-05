Paradiso dei Pini. Relax tra giochi e natura

Si rinnova per la prossima estate il Paradiso dei Pini a Pavullo, un luogo simbolo per i Pavullesi e per tanti turisti che ogni anno scelgono la città del Frignano come meta estiva. Uno spazio di natura e relax nel cuore del Parco Ducale che l’Amministrazione comunale ha voluto valorizzare con una serie di importanti interventi. Sono state create una nuova area giochi e una nuova area workout, pensate per il divertimento e l’attività fisica di tutte le età, oltre alla recinzione della nuova area giochi e la sistemazione della recinzione perimetrale dell’intero spazio, garantendo così maggiore sicurezza. I vecchi giochi non più a norma sono stati sostituiti da strutture moderne e sicure e così anche alcuni tavolini da pic nic. L’intervento riguarda anche l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza dotato di tecnologia multi ottica di ultima generazione, per migliorare il grado di vigilanza a tutela di tutti, sia di giorno che durante le aperture serali e sono previsti interventi specialistici di cura sulle sequoie, alberi monumentali del parco, che verranno trattati secondo i protocolli ufficiali, oltre al taglio dell’erba programmato proprio in questi giorni. Infine, è stata completata la procedura di individuazione e assegnazione al nuovo gestore, con l’apertura prevista tra metà e fine maggio 2025.

"Queste scelte – spiega il sindaco Davide Venturelli - rientrano nella volontà della nostra amministrazione di investire con convinzione sui luoghi più iconici e vissuti della nostra città: il Paradiso dei Pini meritava un progetto di rilancio capace di renderlo ancora più sicuro, moderno e accessibile per tutti, senza perdere il suo fascino unico. Un’attenzione particolare è stata riservata ai più piccoli e alle famiglie, da sempre i veri protagonisti di quest’area.

I nuovi giochi e la realizzazione di spazi protetti sono pensati per offrire ai bambini un luogo dove divertirsi e alle famiglie un ambiente sereno e accogliente in cui trascorrere il tempo libero all’aria aperta, riparati dall’ombra delle meravigliose sequoie secolari. Un bel passo avanti per uno dei luoghi più amati di Pavullo, pensato per essere ancora più sicuro, accogliente e aperto a tutti". Nei mesi scorsi se è svolto l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica della nuova gestione del Paradiso dei Pini che dovrebbe iniziare ai primi del prossimo giugno.

w. b.