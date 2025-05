Parchi e asili, la città è a misura di bambino

Tutto sommato non va male, nella provincia di Modena, per la fascia d’età 0-14. Secondo le classifiche del Sole 24 Ore siamo al 27° posto, davanti alle vicine Ferrara, Forlì e Reggio Emilia, patria degli asili che però deve accontentarsi della 60^ piazza.

Spiccano, tra le migliori performance (7° posto) , la percentuale dei bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia. E in effetti sono rari i casi di bambini che non riescono a trovare posto negli asili a Modena e provincia. Di buon livello anche la spesa sociale per famiglie e minori, che vede la provincia di Modena al decimo posto quindi sempre all’interno della top ten.

Ma il miglior risultato che vede la provincia di Modena primeggiare nella qualità della vita riservata ai bambini si trova alla voce "Verde attrezzato": nella categoria metri quadrati di parco a misura di bambino (limitati al capoluogo) Modena è al quinto posto assoluto in Italia. Insomma, le aree dei parchi attrezzate con scivoli e giostre ci sono e per qualità e quantità battono la maggior parte delle città italiane.

Il piatto piange al capitolo "edifici scolastici con la palestra". Evidentemente, tra Modena e comuni della provincia, non sono tante le scuole dotate di palestra e spesso si vedono intere classi che, per poter svolgere le lezioni di educazione fisica, prendon il pullman e si spostano per raggiungere strutture più attrezzate e a norma. Va un po’ meglio (ma non troppo) per le scuole dotate di mensa, una percentuale che pone Modena alla 69^ piazza su 107. Pochi i progetti pnrr per l’istruzione, un dato che ci relega al 77° posto complessivo.

Positivo l’indice sportivo, basato su praticanti, scuole e risultati. Tra atletica leggera e sport di squadra, Modena e provincia si posizionano al 27° posto.

