Parco Berlinguer . Recuperata la casetta dei libri

È stata ripristinata grazie all’intervento di alcuni volontari dopo che era stata vandalizzata a Ferragosto. Adesso la ’casetta dei libri’ del parco Berlinguer, che costituisce una delle postazioni di book crossing collegate alle 12 panchine rosse contro la violenza sulle donne, può tornare a essere un punto condivisione di testi tra le persone. L’inaugurazione, infatti, è in programma domani, alle 10, in presenza anche delle autorità. Il recupero, con tanto di nuova copertura in metallo a protezione dalle intemperie, è stato eseguito dai volontari del Gruppo verde e panchine del Comitato anziani e orti Sant’Agnese e San Damaso, attivi nel Quartiere 3 ma pure in altri parchi e spazi pubblici della città. L’organizzazione, parte dell’Associazione nazionale Centri sociali Comitato anziani e orti (Ancescao), rientra in una fitta rete di altri gruppi e singoli cittadini modenesi che si prende cura, quotidianamente, di aree pubbliche, con il coordinamento del Comune di Modena.

Avviata nel 2012, l’attività del Gruppo verde e panchine, che punta a riqualificare arredi pubblici usurati o vandalizzati e aree verdi, si è via via ampliata. Ne fanno parte oggi oltre 50 volontari, perlopiù pensionati. Smontare, scartavetrare, pulire, pitturare sono le principali attività programmate tramite riunioni settimanali e chat whatsapp, spesso anche in risposta a segnalazioni dei cittadini. Circa 350 gli interventi annuali, realizzati con il sostegno dell’Amministrazione comunale che fornisce loro attrezzature e materiali di base per svolgere le attività.

A disciplinare questa collaborazione è il Regolamento comunale per l’Albo dei cittadini attivi di Quartiere “Io partecipo”, strumento che dal 2015 regola il rapporto tra Amministrazione e volontari che, iscrivendosi all’apposito elenco (Albo cittadini attivi di Quartiere), vogliono impegnarsi in attività solidaristiche integrative ai servizi comunali. Il lavoro dei volontari viene coordinato dall’Amministrazione comunale e dai presidenti di Quartiere che vigilano sul loro operato, concordando il programma operativo degli interventi e verificandone i risultati.