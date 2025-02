Pari in rimonta per Modena Cavezzo. Il Sassuolo si arrende

Il Modena Cavezzo torna con un punto di sostanza dallo scontro salvezza di A2 Elite a Merate sul campo del fanalino Saints Milano, che resta a -1. Sotto dopo 11’ per il gol di Milani, in 2’ arriva il ribaltone con Dudu Costa e Sansone, poi Iacobuzio trova il pari prima del riposo e fa 3-2 a inizio ripresa, ma ci pensa Aieta al 27’ a firmare il definitivo 3-3 che abbinato al ko dell’Olimpia Verona con Mestre vale il +2 sui veneti ora sul fondo da soli. In Serie C1 (5^ ritorno) il Sassuolo lotta alla pari col Baraccaluga secondo ma si arrende 5-4 nonostante le reti di Santoriello, Galletta, Gazzadi e Candeloro, coi piacentini che aggancino in vetta la Pro Patria che giocherà il 25 la sua gara a Ponte Rodoni. In C2 (4^ ritorno) col Montale che gioca giovedì 13 la gara col Celtic, l’Emilia Futsal pareggia in casa 1-1 col Phoenix (Cristoni), mentre il Nonantola (reti di Lieto, Chierici, Gianpaglia e Po) cede 5-4 col Bondanello in casa e viene agganciato da L’Eclisse al penultimo posto.