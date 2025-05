Parlare di Gaza con Chiara Lodi

Testimonianza da Gaza: dialogo con Chiara Lodi, coordinatrice medica di Medici senza Frontiere, appena rientrata da una missione a Gaza. Il comitato per la Pace, ‘Pacificazioni’, promuove per martedì alle 21, in Auditorium San Rocco, una serata di incontro con Chiara Lodi che racconterà la sua recente esperienza a Gaza e in altre zone di conflitto dove è stata. "Oggi più che mai è necessario non stancarsi di confrontarsi, per mantenersi vigili sui temi della pace", affermano i promotori. L’incontro è promosso anche da Acli, con il patrocinio del Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.