Parto lampo a Modena, Benedetta ha fretta e nasce in casa

Modena, 29 gennaio 2023 – L’aveva immaginato sicuramente diverso, il primo parto. Ma la gioia è la stessa. Stamattina una mamma 37enne di Modena ha dato alla luce la sua prima figlia, Benedetta, in casa. "Siamo stati attivati per un parto imminente – spiegano Sara Pattarozzi e Alberto Canalini, dottoressa e infermiere del 118 di Modena – una volta arrivati nella casa c’erano già i volontari della Croce Blu, che ci avevano anticipato come la donna stesse per partorire”.

Alberto Canalini, infermiere, e la dottoressa Sara Pattarozzi

“E infatti era così: la testolina era già quasi fuori e abbiamo scelto di farla nascere lì, in casa”. Così in 4 minuti Benedetta è nata, per la gioia di mamma e papà. Madre e neonata sono quindi state trasferite al Policlinico di Modena: «Stavano bene, la bambina era reattiva, è stato un parto fisiologico normale». L’eccezionalità è la velocità e il luogo in cui la bambina è nata. Se per l’infermiere Canalini era il primo parto a cui ha assistito, la dottoressa Pattarozzi è ormai una ‘veterana’: «E’ l’ottava volta che faccio nascere bambini in casa o in ambulanza, è sempre una grande emozione».