"Passo del lupo, salvate la funivia. Rischia la dismissione forzata"

A Sestola è stata espressa soddisfazione per l’arrivo di contributi di Regione e Funt destinati al settore degli impianti di risalita, di cui beneficerà in larga misura il comprensorio del Cimone, ma fra gli interventi previsti non è compresa la revisione generale e straordinaria, con la sostituzione di varie componenti, della funivia Passo del Lupo-Pian Cavallaro. In mancanza di questa revisione entro il 2 dicembre 2025, verrebbe meno il prolungamento della vita tecnica dell’infrastruttura. È Gionata Magnani, consigliere di minoranza della lista ‘Il Bel Paese’, a sollevare il problema. "Si tratta di una funivia importante – spiega – che oggi rischia la dismissione forzata. È stata costruita negli anni Sessanta e poi ammodernata. Oltre a essere divenuta uno dei simboli storici del Cimone è di fondamentale importanza per la stazione di Passo del Lupo e per l’intero Comprensorio sciistico del Cimone, non solo per il periodo invernale ma, forse molto più, per quello estivo. Se con la revisione si dovesse andare oltre il termine del 2 dicembre 2025 non vi sarebbe altra soluzione che demolire l’impianto e ricostruirlo interamente con evidente maggiorazione dei costi. Inoltre, secondo la normativa di sicurezza, il progetto di revisione dovrebbe essere presentato e approvato entro il 2024. Si stima un costo per il lavoro di 1.500.000 euro". Per Magnani quest’intervento avrebbe dovuto essere prioritario per Sestola, da presentare in sede di erogazione dei contributi statali. "Risulta invece – dice – che l’Amministrazione preferisca intervenire prima sul rifacimento della seggiovia "Secondo Tronco" a servizio delle piste della località Cimoncino in Comune di Fanano. La Funivia e la seggiovia Sestola-Pian del Falco rappresenteranno sempre una priorità per Sestola in quanto sono due impianti che garantiscono un servizio per il turismo. Se non si fa la revisione straordinaria avremo un altro ’impianto morto’ sulle nostre montagne. Mi auguro che si sia ancora in tempo per proporre il lavoro sulla funivia come intervento prioritario del Comune di Sestola e ottenerne il finanziamento".

w. b.