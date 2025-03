Pausa nazionali, partono quattro neroverdi. Due giovani, Moldovan e Muharemovic

Sono quattro i giocatori della prima squadra del Sassuolo che non avranno modo di ‘prendere fiato’ durante la sosta in quanto arruolati dalle rispettive nazionali di appartenenza e che, già aggregati alle stesse, rientreranno tra al Mapei Football Center tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Un solo impegno, giovedi pomeriggio alle 16 ad Istanbul – la gara è valida per l’Elite League - contro la Turchia per Luca Lipani, covocato dall’under 20 azzurra di Bernardo Corradi, due per gli altri. In azzurro, ma con l’under 21 allenata da Carmine Nunziata, va infatti anche Cristian Volpato, apparso in gran spolvero – un gol e due assist - nelle ultime uscite del Sassuolo, che con gli ‘azzurrini’ va in campo per due amichevoli con le quali il gruppo prepara l’Europeo del prossimo giugno. La prima si gioca venerdi alle 18,15 contro l’Olanda al Penzo di Venezia, la seconda lunedi alle 18,15 contro la Danimarca al Tombolato di Cittadella, proprio il campo sul quale il fantasista scuola Roma ha giocato l’ultima gara con i neroverdi.

Raggiungono le loro nazionali appartenenza anche il portiere Horatiu Moldovan ed il difensore Tarik Muharemovic: il primo, con la Romania, affronta la Bosnia Erzegovina all’ Arena Nationala di Bucarest venerdi alle 20,45 e San Marino lunedi alle 20,45, e venerdi incrocia proprio il secondo, convocato dalla nazionale bosniaca che dopo la Romania affronta, lunedi alle 20,45, Cipro a Zenica. Le gare di Romania e Bosnia Erzegovina – entrambe inserite nel Gruppo H - sono valide per le qualificazioni ai mondiali e non si può fare a meno di sottolineare come, quando lunedi la Romania affronterà San Marino, in campo con la nazionale del Titano ci saranno anche i gemelli Tommaso e Giacomo Benvenuti, difensori classe 2006, che giocano nella primavera del Sassuolo allenata da Emiliano Bigica e sono due degli otto convocati – gli altri sono Knezovic, Sandro, Daldum, Tomsa, Kulla e Coman – dalle loro nazionali, tutte under, del vivaio neroverde.

Ripresa. Ricomincia a lavorare domani dal Mapei Football Center, il Sassuolo, che mette nel mirino il derby del Mapei Stadium contro la Reggiana in programma il prossimo 29 marzo. Ed in vista del quale da valutare ci sono soprattutto le condizioni di Mazzitelli, uscito anzitempo dalla gara di Cittadella a causa di un problema muscolare.

Stefano Fogliani