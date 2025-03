Pavullo avrà la Casa di Comunità. Dalla Regione i fondi per la struttura

La Casa della Comunità a Pavullo si farà. Agli inizi di febbraio scorso il sindaco Davide Venturelli aveva annunciato la sospensione del contestato cantiere PNRR per la realizzazione di questa struttura nel campetto di Serra di Porto a seguito dell’accordo siglato con l’Ausl per una futura realizzazione finanziata con altre risorse. Giovedì sera il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di opposizione Fratelli d’Italia, Daniele Iseppi, con la proposta di chiedere all’Ausl di rinunciare al diritto di superficie concesso dalla Giunta sull’area Serra di Porto acquistata dal Comune nel febbraio 2022.

Dall’accordo Comune - Ausl del febbraio scorso ora si apprende della scelta della nuova ubicazione della Casa della Comunità in prossimità dell’ospedale previa richiesta ai progettisti incaricati di verificare la fattibilità della costruzione in continuità con il fabbricato della Direzione sanitaria/Farmacia o presso la sommità del nuovo parcheggio dell’ospedale.

La nuova struttura non verrebbe più finanziata con i fondi PNRR, che l’Ausl ha già destinato ad analoghe strutture a Pievepelago e a Vignola, bensì con risorse regionali.

Il capogruppo di maggioranza, Andrea Magagnoli, in Consiglio, ha ricordato "che tutti hanno detto che bisognava trovare una sede alternativa e che il progetto fosse importante, ma nessuno ha mai cercato delle soluzioni pratiche per uscire dai vincoli del PNRR senza perdere i finanziamenti. Il provvedimento inviato oggi dalla nostra amministrazione all’Ausl – ha sottolineato - ha un altro valore aggiunto: quello di prendere in considerazione tutta la questione degli immobili dell’Ausl di Pavullo e del tema, che non viene affrontato dal 2011, della programmazione sanitaria, così da poter dare di nuovo un piano alla valorizzazione della sanità ospedaliera e sanità territoriale".

"Da due anni – spiega il sindaco - si attende un progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo parcheggio a monte del Pronto Soccorso su terreno Ausl, considerata l’insufficienza di posteggi pubblici disponibili. Tale progetto dovrebbe includere la stima delle risorse necessarie per realizzare un collegamento pedonale tra il nuovo e il vecchio parcheggio, situato alle spalle dell’ospedale, migliorando così la funzionalità della struttura. L’Amministrazione si dichiara disponibile a prendere in carico la restante area per progetti legati alla Scuola nel Bosco e al Bosco di Comunità". Daniele Iseppi, capogruppo di FdI in Consiglio, afferma che quanto approvato ora dal Consiglio "metterà la parola fine a un problema creato dall’Amministrazione con la scellerata iniziale scelta della collocazione della Casa della Comunità in Serra di Porto".

Ma il sindaco non ci sta e giudica bizzarra la posizione di Iseppi: "Subito – dice - rivendicò i meriti del progetto poi, alla prima avvisaglia di proteste di alcuni cittadini, scaricò completamente le responsabilità sull’attuale Amministrazione".

Walter Bellisi