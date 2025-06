Pavullo, taglio del nastro per la sede di Coimepa

Una nuova sede commerciale di Coimepa Servizi, società di vendita di gas ed energia elettrica. Inaugurata sabato a Pavullo si affianca alle sedi di Zocca, Fanano, Vignola, Montese e Guiglia. Coimepa, partecipata per l’80% Entar Srl (Società di distribuzione del gas della vallata destra del Panaro) e per il 20% Sinergas Spa, in occasione della nuova apertura pavullese, ha riservato, in esclusiva per le utenze di Pavullo, una offerta speciale a tempo limitato, che prevede il taglio del 50 per cento dei costi fissi in bolletta fino a due anni per chi sceglie l’offerta combinata di luce e gas.

"Siamo orgogliosi di questa nuova apertura - dice Alessandra Righetti, direttrice di Coimepa Servizi - e per questo abbiamo voluto premiare la comunità di Pavullo con un’offerta commerciale importante, una comunità che ci ha accolto con affetto e per la quale vogliamo rappresentare un punto di riferimento serio, credibile e pronto ad ascoltare ogni richiesta e a proporre le migliori soluzioni che il sempre più complesso mondo dell’energia può offrire. Insomma, ci mettiamo la faccia, sempre e non siamo disposti a perderla, consapevoli che una buona reputazione si costruisce giorno per giorno e basta un attimo per perderla irrimediabilmente".

w. b.