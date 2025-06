Sondaggio del Comune per la ’zona Capanna’

Un sondaggio pubblico per progettare la nuova area verde della ’zona Capanna’, all’ingresso di Pavullo. Lo lancia il Comune e le opinioni dei cittadini saranno raccolte allo stand istituzionale del Comune alla Fiera dell’Economia Montana, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno.

Il sondaggio propone una selezione di elementi simbolici del territorio, dal Castello di Montecuccolo al Pinone, dall’aeroporto al Parmigiano Reggiano di montagna, passando per castagne, pievi e architetture storiche. Ai cittadini verrà chiesto di indicare quale ritengono più rappresentativo di Pavullo. Le crescentine e le tigelle sono già state scelte come tema della nuova rotonda ’Sigma’ e quindi non saranno incluse.

"Crediamo in una progettazione di quest’area che parta dall’ascolto delle persone - dichiara il sindaco Davide Venturelli -. Vogliamo che l’ingresso nord della città sia un luogo che parli davvero di Pavullo, della sua storia, dei suoi simboli e del suo futuro. Questo sondaggio è un primo passo".

Il sondaggio sarà disponibile in formato cartaceo, allo stand comunale durante la fiera, e su www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, e sui canali social istituzionali.

w. b.