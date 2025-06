Pd, Festa dell’Unità. Sfilata di big, si parte con Bersani

Sarà la presentazione del libro ‘Chiedimi chi erano i Beatles’, promossa dalle associazioni modenese ed emiliano-romagnola di ’Idee a Sinistra’, la Festa cittadina del Pd. La kermesse prenderà il via domani, proseguendo per tutti i fine settimana fino al prossimo 6 luglio: intitolata quest’anno ‘Democraticamente Noi’, avrà luogo all’Ex Macello in via IV Novembre 40/b vicino al Cavalcavia Cialdini. La serata con Bersani è in programma lunedì 23 alle 21: sarà presente l’autore. Tra gli altri ospiti, il responsabile Esteri nella segreteria nazionale Pd Giuseppe Provenzano, il neo-segretario provinciale Stefano Reggianini il 13 giugno alle 19, e l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino all’iniziativa sul tema della casa, assieme all’assessore regionale Giovanni Paglia, al deputato Stefano Vaccari, alla vicesindaca di Modena Francesca Maletti e al capogruppo Pd in consiglio comunale Diego Lenzini in programma alle 21. L’appuntamento di venerdì 20 giugno alle 18.45 sarà dedicato al tema sanitario con la senatrice PD ed ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin e il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli. Venerdì 27 giugno alle 20.30 sarà occasione per fare il punto sul mandato amministrativo a Modena con il sindaco Massimo Mezzetti e la giunta comunale.

Ampio spazio è dedicato anche agli spettacoli, sempre alle 21.15 e ad ingresso gratuito. Previsto inoltre l’appuntamento con Andrea Barbi e Marco Ligabue assieme all’europarlamentare Stefano Bonaccini durante la serata di sabato 5 luglio, intitolata ’Per un’Europa unita e solidale’. Sulla kermesse è intervenuta Federica Venturelli, segretaria cittadina del Pd: "Le Feste dell’Unità devono essere un momento vivo e autentico di partecipazione, dove si intrecciano impegno politico e voglia di stare insieme".