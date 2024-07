"Pedemontana come una discarica, ora basta"

Torna a bussare tristemente alla porta un problema molto noto a tanti automobilisti e non solo che transitano sul tratto di Pedemontana tra Vignola e Castelvetro. Si tratta dell’abbandono selvaggio di ingenti quantitativi di rifiuti, lasciati ai margini della strada (sul fianco destro in direzione Castelvetro – Vignola) da veri e propri delinquenti ambientali. Il fenomeno, appunto, non è affatto nuovo e perdura con una certa frequenza già da diversi mesi. Negli ultimi giorni, tuttavia, si sono susseguite le segnalazioni – l’ultima in ordine cronologico di Mirco Zanoli, consigliere comunale a San Cesario - per altri quintali di rifiuti gettati a bordo strada, proprio come se ci si trovasse nel bel mezzo di una discarica. Il loro recupero e smaltimento, tra l’altro, oltre a ricadere sulle tasche di tutta la comunità, pone anche problemi di competenze non sempre di immediata soluzione. Dalla Provincia di Modena infatti, proprietaria della strada, fanno sapere che lo smaltimento di "quello che è fuori dalla sede stradale, quindi oltre i fossi, sarebbe a carico dei comuni e quindi del loro ente gestore (Hera, ndr)". Tuttavia, proprio la stessa Provincia precisa che "spesso" è proprio essa stessa a intervenire, perché appunto la questione delle relative competenze è molto sfumata. "Anche recentemente – spiega l’ente provinciale – abbiamo rimosso dei rifiuti, ma spesso c’è chi li abbandona non appena vede che le aree tornano libere". Sul fronte castelvetrese, la questione è nota anche al sindaco, Federico Poppi, che commenta: "Siamo purtroppo a conoscenza di questo fenomeno disdicevole, che continua a ripetersi con una certa gravità in termini quantitativi. Desidero rassicurare i cittadini sul fatto che il Comune di Castelvetro si è già fatto carico del problema e sta lavorando attivamente per affrontarlo. La nostra priorità è risolvere la questione senza entrare in una logica di scaricabarile tra enti e l’ente gestore. Valuteremo con attenzione se i rifiuti in questione rientrano effettivamente nella nostra area di competenza. Tuttavia, il nostro impegno è rivolto soprattutto a prevenire ulteriori abbandoni e a collaborare con tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni efficaci e durature. Il nostro spirito – conclude Poppi - è e sarà sempre quello di garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti i cittadini, evitando inutili controversie e lavorando in maniera proattiva per il bene comune".

Marco Pederzoli