Pedone investito sulla Vignolese, è grave

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Spilamberto sulla Vignolese. A rimanere vittima è stato un 87enne residente in paese – A.R. le sue iniziali – che è stato investito da un’auto nei pressi di un attraversamento pedonale, all’incrocio tra via Vignolese e via Romagna. Ora, l’anziano si trova ricoverato all’ospedale di Baggiovara, in prognosi riservata, a causa dei vari traumi riportati.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, da parte della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, il sinistro si è verificato verso le 15,30. L’87enne stava appunto attraversando la strada su un percorso pedonale, quando una Opel Karl condotta dalla 28enne B.P., residente a Spilamberto, lo ha travolto. L’anziano è rovinato a terra e subito le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con l’ambulanza e l’auto medicalizzata, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale, e le pattuglie della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, per i rilievi di legge.

Vista la gravità dell’incidente, i rilievi delle forze dell’ordine sono proseguiti per circa due ore, e la strada è stata chiusa al transito. La normale circolazione ha ripreso infatti solo dopo le 17. Agli agenti intervenuti, ora, spetterà l’accertamento delle relative responsabilità. Bisognerà infatti ricostruire la causa dello scontro tra la vettura condotta dalla 28enne e l’87enne che stava attraversando la strada.

Al momento, l’attenzione è concentrata soprattutto sulle notizie che arrivano dall’ospedale di Baggiovara: bisognerà infatti capire come evolverà la situazione clinica dell’anziano rimasto ferito. Il trauma riportato nell’incidente è stato del resto molto grave e A.R., classe 1937 (deve ancora compiere 88 anni) è quindi ancora in pericolo di vita. I soccorsi all’uomo, che nell’impatto ha danneggiato anche il parabrezza dell’auto (a conferma della violenza del trauma subito), sono stati immediati da parte degli automobilisti di passaggio, in attesa che giungessero sul posto l’ambulanza e l’auto medica. La circolazione stradale nella zona, visto l’accaduto, ha subito notevoli disagi per un paio d’ore. A regolare il traffico è stata sempre la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli.

Marco Pederzoli