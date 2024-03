Pedone travolto, al vaglio i filmati. Telecamere per chiarire la dinamica

Sarà il filmato della telecamera di sorveglianza pubblica che inquadra proprio il punto dell’impatto a consegnare agli agenti della Polizia locale di Formigine l’esatta sequenza del tragico incidente costato la vita a Lorenzo Ruffato, il pensionato 73enne falciato da un’auto sabato intorno alle 20 a Corlo di Formigine lungo via Radici in Piano. Il video potrà fornire indicazioni utili per valutare eventuali responsabilità: la Volvo era condotta da un settantenne. Questioni tecniche che purtroppo non attenuano il dolore della moglie della vittima preoccupata perché in serata non aveva visto il marito rientrare a casa, in centro a Formigine dove la coppia viveva. La donna lo stava cercando anche attraverso una segnalazione di scomparsa ai carabinieri, temeva per il marito, con qualche problema di salute; era uscito da solo e al calar della sera non aveva ancora fatto rientro. Poche ore dopo la tragica notizia. Lorenzo Ruffato era morto a seguito di un’impatto con un’auto. La sua presenza lungo il ciglio di via Radici in piano, appena prima dell’imbocco della tangenziale, era stata notata da alcuni automobilisti; un pedone, solo al buio, in un tratto di strada priva di marciapiede, dove i veicoli sfrecciano troppo spesso a velocità elevata. Pare che l’andatura dell’uomo fosse incerta tanto che il conducente di un’auto di passaggio era persino tornato indietro per chiedergli se avesse bisogno di aiuto; quando è arrivato sul posto era troppo tardi; l’incidente era appena avvenuto. Il signor Ruffato stava camminando sul ciglio della strada, in direzione regolare per un pedone, ovvero "contromano", in modo da vedere i veicoli arrivare di fronte; ma non è bastato, la Volvo l’ha urtato con violenza facendolo piombare dentro un fossato pieno di sterpaglie. E’ qui che il personale del 118 ha tentato di rianimarlo; purtroppo però per l’uomo non c’era più nulla da fare. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso conducente dell’auto che ha dichiarato di non avere visto l’uomo. Lorenzo Ruffato era originario di Mirandola ma viveva a Formigine. Il 2024 non è certo cominciato bene sul fronte della sicurezza stradale. Dall’inizio dell’anno sono già otto le vittime di incidenti mortali a Modena e provincia, fa sapere l’Associazione Famigliari Vittime della Strada.

Emanuela Zanasi