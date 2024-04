Per i lavoratori con disabilità

Gli Uffici per il Collocamento Mirato, presenti in ogni ambito territoriale, si occupano di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Per coloro che sono iscritti a questo servizio vogliamo segnalare che tra le opportunità c’è anche quella dell’avviamento numerico, una procedura che verrà approfondita di seguito per dare a tutti la possibilità di coglierla. Almeno due volte all’anno viene pubblicato un avviso, che può riguardare sia pubbliche amministrazioni che aziende private della provincia.

È fondamentale per questo tenersi aggiornati sul sito, in quanto gli avviamenti numerici restano pubblicati per un arco temporale di 15 giorni lavorativi, decorrenti dal 3 o lunedì del mese. Ci si può candidare solo sul tuo territorio di iscrizione, per un massimo di tre offerte per le aziende private e a tutte quelle per le pubbliche amministrazioni. Successivamente alla fase di iscrizione viene formata una graduatoria basata sul grado di invalidità, l’anzianità di iscrizione e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per partecipare è necessario essere iscritti alla data di presentazione della candidatura e mantenere l’iscrizione fino alla fine del bando e il possesso della Diagnosi Funzionale. La candidatura va fatta attraverso una piattaforma telematica dedicata, utilizzando le tue credenziali SPID e specificando il riferimento dell’offerta prescelta. In sintesi, si consiglia di assicurarsi di essere sempre aggiornato sulle nuove pubblicazioni e di presentare la propria candidatura seguendo attentamente le indicazioni. Per approfondire visitate il sito: www.agenzialavoro.emr.it/collocamento-mirato.