"Per un mese la pera Igp sarà protagonista"

Ravarino rende omaggio alla pera, un prodotto che qui è anche - per tanti ancora - fonte di reddito, dedicandogli un intero mese per celebrarne le proprietà culinarie. Si chiamerà "Ottobre ravarinese" e porrà al centro la Pera dell’Emilia-Romagna IGP. "Con questa iniziativa – dice la sindaca Maurizia Rebecchi - vogliamo promuovere il nostro territorio valorizzandone le eccellenze, che sono il risultato di una storia antica e il frutto del lavoro e della passione della nostra gente. A marzo di quest’anno abbiamo proposto al Ministero dello Sviluppo Economico anche l’emissione di un francobollo dedicato alla Pera dell’Emilia-Romagna IGP: la decisione del Ministero dovrebbe essere assunta proprio entro ottobre: sarebbe bello chiudere il mese con una notizia positiva". Nel Quattrocento si coltivavano alberi da frutto, tra cui i peri, soprattutto a fini ornamentali. La diffusione dei frutteti a scopo alimentare, nel territorio di produzione della pera dell’Emilia-Romagna IGP (Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, Williams, Santa Maria e Carmen), coltivata nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna, risale al Seicento e, agli inizi del Novecento, si estende nel resto dell’Italia settentrionale.

Ogni varietà di pera dell’Emilia-Romagna IGP si presta a differenti usi gastronomici e, per queste caratteristiche è apprezzata da chef e ristoratori. Nel 2023, il Comune e gli agricoltori di Ravarino hanno avviato una collaborazione con il ristorante didattico della Scuola Alberghiera di Serramazzoni per l’elaborazione di menù che vedano la pera protagonista di tutte le portate. Quest’anno per tutto il mese di ottobre, venticinque attività di ristorazione, e non solo, di Ravarino faranno diventare la Pera protagonista dei propri menù e delle proprie proposte, con portate di alta cucina e serate a tema. Antipasti, primi piatti, secondi, pizze, gelati, torte, focacce, stuzzichini, panini, cocktail e anche trattamenti di bellezza: tutto a base di Pera per riscoprire la bontà e la versatilità di questo frutto tipico dell’Emilia-Romagna e del territorio di Ravarino in particolare. Taglio del nastro lunedì 30 settembre, alle 19, presso il teatro comunale di Ravarino con la conferenza "Il lungo viaggio di un frutto prezioso, tra antiche storie e nuova tradizioni" di Federica Badiali, giornalista e docente di evoluzione della gastronomia e geografia dei prodotti tipici.

Alberto Greco