Peste suina, carne sotto sequestro

Blitz anti-peste suina africana dei Nas che hanno sequestrato complessivamente 200 chili di carne in due rivendite di alimentari etnici, una a

Modena e una a Reggio Emilia. Nell’attività di

Modena, durante le ispezioni dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Parma, sono stati posti i sigilli a 70 chili di prodotti tra salsicce di pollo e di bovino del valore commerciale di circa 600 euro, privi delle obbligatorie informazioni relative alla rintracciabilità. Al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

A Reggio Emilia invece sono stati 130 i chili sequestrati di preparazioni alimentari a base di carne (non suina), per un valore commerciale di 2.000 euro, anch’essi privi delle informazioni obbligatorie sulla rintracciabilità. È stata inoltre riscontrata l’omessa predisposizione, nel manuale di autocontrollo aziendale, delle procedure relative alla rintracciabilità dei prodotti commercializzati. Per tali violazioni, al legale responsabile sono state comminate sanzioni pecuniarie complessive per 3.500 euro.