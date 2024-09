Picchetti all’Opas per il contratto. Poi viene fissato un incontro

E’ durato oltre otto ore lo sciopero con blocco dei cancelli alla Opas di Migliarina di Carpi, indetto dai Cobas e iniziato la notte scorsa. Come il sindacato stesso fa sapere, all’origine del picchetto "c’è la richiesta di avere per determinati lavoratori delle buste paghe regolari e l’applicazione del CCNL alimentare al posto del contratto delle pulizie utilizzato in diversi reparti". "La giornata di ieri – proseguono dal sindacato - è iniziata con una aggressione al picchetto da parte di un responsabile aziendale, senza gravi conseguenze grazie al sangue freddo dei lavoratori che erano fuori dai cancelli. Noi non ci arrendiamo: le cinque aziende che spartiscono gli appalti rifiutano ogni dialogo con il sindacato. A fronte della semplice richiesta di un incontro e della regolarizzazione delle buste paga ci troviamo davanti ad un muro. Ieri mattina presto erano già una quindicina i camion carichi di maiali vivi fermi lungo la strada, oltre a quelli pronti a caricare". Come detto, dopo otto ore di blocco, il picchetto è stato sciolto nel pomeriggio di ieri: grazie alla mediazione delle questure di Modena e Carpi è stato infatti fissato un incontro per il 12 settembre con l’azienda e i Cobas presso il Comune di Carpi, con la ‘figura di garanzia’ del sindaco Riccardo Righi, che ha dato la sua disponibilità a presenziare ed ascoltare le esigenze delle parti. Impegno che ha portato alla sospensione dello sciopero.