«Non era armato, Così ho provato a farlo uscire. È diventato una belva: mi ha picchiata, strattonata, graffiata è chiusa in una stanza. Devo ancora rendermi conto di quello che è successo ed ho paura ora. Soprattutto temo possa uscire e venirmi a cercare». È sconvolta Elena Bellesia (nella foto), titolare del negozio ‘Tentazioni’ di via Ruffini e vittima, lunedì sera, di una violenta rapina. Il bandito, un giovane napoletano, è stato arrestato poco dopo dalla polizia nella zona di via Galaverna. «È entrato come normale cliente chiedendo di cambiare cinque euro – racconta la vittima – ma gli ho risposto che non avevo moneta. Mi ha detto: acquisto qualcosa, così cambio, poi, poco dopo, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: questa è una rapina. In mano – continua la negoziante – non aveva nulla. Per questo mi sono sentita più sicura e ho provato a mandarlo via. Ha iniziato a picchiarmi, tenendomi ferma a terra. Ho ancora il segno della sua pedata sulla gamba. Ho cercato in ogni modo di non farmi portare via i soldi ma non ci sono riuscita. Nella convinzione di chiudermi In bagno mi ha gettato dentro la stanza dove c’è la caldaia. A quel Punto si è accorto della presenza dell’impianto di video sorveglianza e lo ha sradicato. Poi mi ha picchiato di nuovo per prendermi la chiave dalle mani e mi ha chiusa dentro». Bellesia è riuscita ad uscire da una porta posteriore e a chiedere aiuto. I residenti hanno capito subito quanto accaduto e poco dopo la polizia è giunta sul posto. Il rapinatore, un 35enne fuggito con i soldi del fondo cassa (700 euro circa), con numerosi precedenti alle spalle si trova ora in carcere. «Non è detto che rimanga dentro e temo mi verrà a cercare», spiega la negoziante che porta ancora i segni della colluttazione sulle braccia, sui polsi e sul volto.

Lunedì mattina gli agenti della volante hanno arrestato al parco ducale anche una ragazza romena di 26 anni per rapina ed estorsione ai danni di una persona anziana. La vittima ha riferito che transitando in auto in zona stazione, aveva notato la ragazza che gli aveva chiesto un passaggio per andare al centro stranieri, indicandogli invece la direzione per lo scalo merci della stazione, dove lo aveva fatto fermare sfilando le chiavi dal blocco accensione e pretendendo una somma di denaro in cambio della loro restituzione. La giovane ha colpito l’anziano facendosi consegnare 20 euro ed il cellulare. Poi, successivamente, l’intervento della polizia.

Valentina Reggiani