Pioggia di medaglie per il caseificio Dismano

Ben tre medaglie assegnate al Caseificio Dismano di Castelluccio di Montese al World Cheese Awards, il concorso tra i migliori formaggi del mondo che si è svolto nei giorni scorsi a Viseu in Portogallo. Il Parmigiano Reggiano prodotto da questa cooperativa casearia, aderente a Confcooperative Terre d’Emilia, ha conquistato l’ambito riconoscimento della medaglia d’oro nella categoria 30 - 39 mesi di stagionatura, ed è salita sul podio anche per l’assegnazione di una medaglia d’argento per il Parmigiano Reggiano con stagionatura inferiore a 23 mesi e due di bronzo: una per il 24 - 29 mesi e l’altra per l’Etrusco (caciotta). "È una bella soddisfazione per i nostri soci e i nostri casari: Roberto Tassi, che è andato in pensione l’anno scorso, l’attuale casaro Marco Berni e il vice casaro Luca Tassi (figlio di Roberto)", commenta Massimo Gualandi, presidente della coop casearia. In Portogallo, il Dismano era impegnato con la Nazionale del Parmigiano Reggiano che ha vinto complessivamente 118 medaglie: cinque Super Gold (numero mai raggiunto prima per un singolo formaggio), 31 ori, 45 argenti e 37 bronzi. Quella di Viseu è stata la 36ª edizione dei World Cheese Awards, alla quale hanno partecipato 4.786 formaggi provenienti da 47 paesi e giudicati da 240 esperti di 40 nazioni. In questa prestigiosa competizione la Cooperativa casearia Dismano è abbonata ai premi.

Solo per restare agli ultimi anni, ha vinto una medaglia di bronzo l’anno scorso (formaggio 24-29 mesi), una d’oro nel 2022 (Parmigiano Reggiano 24-29 mesi), un argento e un bronzo nel 2021. La scorsa estate il Dismano ha festeggiato 65 anni di attività. Nato il 22 agosto 1959 per iniziativa di un centinaio di allevatori, fino al 2009 trasformava in Parmigiano Reggiano circa 30 mila quintali di latte l’anno. Negli ultimi quindici anni ha aumentato la produzione, soprattutto a seguito delle fusioni con i caseifici Salto Santa Maria nel 2009 e Montalto nel 2020. Oggi lavora quasi 150mila quintali di latte e produce 29mila forme l’anno.

Walter Bellisi