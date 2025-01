Pioggia e neve sciolta, fiumi in piena

Non solo il vento, preoccupano anche i fiumi. Per la giornata di oggi l’allerta è gialla in Appennino e a valle: previsti inizialmente ancora venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, sui rilievi e sulla fascia pedecollinare. La criticità idraulica è riferita alla propagazione della piena a valle dei fiumi Secchia, Panaro ed Enza. Potrebbero verificarsi fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Ieri in Appennino temperature molto al di sopra delle medie al mattino: minima di meno 2,9 sulla vetta del Cimone, più 7 gradi ai 1550 metri del lago della Ninfa, più 10 gradi a Sestola. Questo ha fatto si che le precipitazioni siano risultate piovose anche in quota in mattinata, mentre nel pomeriggio con un calo delle temperature si è rivista la neve anche ai 1.100 metri di altitudine.

Per il vento, chiusi ieri mattina vari impianti di risalita, tra cui l’esaposto delle Polle e la quadriposto del Cimone, mentre si è potuto sciare su altre piste anche grazie al fondo di neve programmata che ha resistito al maltempo.

Ieri l’allerta dei fiumi era arancione a causa dello scioglimento della neve e delle abbondanti piogge sui crinali appenninici che hanno ingrossati i fiumi. Oggi l’allerta scenda a gialla, ma resta grande attenzione. E’ stato attivato il monitoraggio sui fiumi e sugli argini del nodo idraulico modenese.

g.p.