Più Europa e lista civica uniti alle prossime elezioni: "La nostra candidata sindaco sarà Elisa Parenti"

Più Europa e la lista civica Formigine Città in Movimento correranno insieme, a sostegno della candidatura di Elisa Parenti a sindaco di Formigine. "Gli ultimi dieci anni hanno rappresentato un modello di ottima amministrazione. La giunta uscente guidata da Maria Costi ha conseguito importanti successi che crediamo Elisa Parenti saprà raccogliere e portare avanti con spirito di continuità", hanno spiegato i rappresentanti delle due liste. "Formigine è una città viva e accogliente, gode di un benessere diffuso, frutto di una politica attenta e di una gestione oculata delle risorse. Ma è soprattutto una città giovane ed europea. Queste caratteristiche sono un patrimonio da preservare e coltivare", hanno aggiunto Pietro Borsari e Tommaso Rotella, portavoce e presidente del gruppo provinciale di Più Europa mentre Corrado Bizzini, assessore uscente e capolista di Formigine Città in Movimento ha sottolineato come "con questo patto sosteniamo i giovani che si sentono europei e vogliono dire la loro". A ‘ratificare’ il patto tra le due liste Elisa Parenti, ad avviso della quale il ‘ticket’ tra la civica capeggiata da Bizzini e Più Europa "da’ ancora più forza al progetto europeista che l’attuale amministrazione sta proseguendo".