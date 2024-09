Più sicurezza con i nuovi punti luce: "Partiti i lavori di potenziamento"

Da una parte le ovvie esigenze di ottimizzazione dei costi energetici, dall’altra – visto il dibattito che ‘scalda’ Formigine in questa tranche finale di agosto - anche esigenze, altrettanto ovvie, di sicurezza stradale e urbana. Sono cominciati ieri i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione e l’implementazione dei punti luce sul territorio comunale di Formigine, che si protrarranno per i prossimi tre mesi con un investimento, da parte dell’Amministrazione comunale, di poco più di 65mila euro. "L’intervento rappresenta un altro fondamentale passo nella nostra strategia di miglioramento continuo della città", commenta il Sindaco Elisa Parenti, che aggiunge come i lavori si concentrino su due fronti prioritari. "Da un lato il risparmio energetico è ormai una priorità non solo per ridurre i costi ma anche per contribuire alla sostenibilità ambientale, dall’altro mantenere le strade ben illuminate è fondamentale per prevenire atti criminosi e vandalici, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini. I punti luce resi più efficienti – conclude il Primo Cittadino - e le nuove installazioni rappresentano un investimento per un futuro più sicuro e sostenibile". Le opere oggetto dei lavori comprendono principalmente il ripristino di una quindicina di infrastrutture danneggiate a seguito di sinistri stradali occorsi negli ultimi tempi oltre alla risoluzione di guasti e al potenziamento dell’illuminazione già presente sugli impinati più obsoleti. Tra le aree oggetto degli interventi ci sarà anche la frazione di Colombaro.