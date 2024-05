Politecnica, numeri in crescita: "Avanti così con altri progetti"

Numeri in crescita e nuova sede a Roma. Sorride Politecnica, una delle maggiori società italiane di progettazione integrata (architettura, ingegneria e urbanistica), che ha presentato i dati all’assemblea dei soci. Entrando nei dettagli, il valore della produzione della società modenese registrato al 31 dicembre 2023 è stato pari a 29,76 milioni di euro (+17,5) con una redditività del 13,81% in miglioramento di circa tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto è di poco inferiore ai 9 milioni di euro.

"Gli obiettivi sono stati raggiunti e migliorati – dice la presidente Francesca Federzoni – e l’andamento del primo trimestre 2024 conferma le previsioni e il nostro obiettivo di raggiungere 28 milioni di euro di valore della produzione, superando il traguardo dei 9 milioni di euro di patrimonio. Governare la crescita sarà il nostro obiettivo, portato avanti attraverso tre linee strategiche: gli investimenti sulle risorse umane, l’impegno per la sostenibilità come linea strategica che integra la logica Esg con quella delle politiche aziendali e dei contenuti tecnici dei progetti e gli investimenti in innovazione con la nascita di un progetto di integrazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale". In Italia, spiega una nota, Politecnica ha seguito la realizzazione a Castel Guelfo (Bologna) dello Spazio‘Tengo, polo multifunzionale commissionato da Coop Reno, Crif21, la sede direzionale di Crif a Bologna ed il nuovo sito produttivo di Kerakoll a Sassuolo Fiorano Modenese.  Sul mercato pubblico italiano, Politecnica ha progettato ad esempio il nuovo polo sanitario Padova Est. Tra i principali progetti all’estero il ponte sul fiume Demerara a Georgetown, in Guyana. La società impegna oltre 300 persone tra progettisti, pianificatori, ingegneri, consulenti e tecnici specializzati.