Polizia, 15 agenti in più. Siulp: "Bene, ma non basta. In città troppi stranieri"

Quindici nuovi agenti per la questura di Modena: il trend di assegnazioni, per la nostra città, dalla fine del 2021 ha segno positivo. Ma il Siulp afferma di non essere soddisfatto: "Continueremo a chiedere personale perché crediamo fermamente che quella di Modena sia una delle province italiane più importanti per tanti motivi". Il sindacato fa presente infatti come da quindici anni il Siulp chieda l’elevazione di fascia della Questura, per fronteggiare le continue problematiche relative all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Il ministro Piantedosi, nell’ultimo dibattito organizzato dallo stesso sindacato e dalla Cisl, ha però fatto presente, in un botta e risposta col sindaco, come il tema dell’elevazione della classe della questura sia un aspetto minimale. "Punteremo prima a risolvere il problema degli organici", ha detto il Ministro. "Sono altrettanti anni che diciamo che l’accoglienza indiscriminata alla lunga crea problemi", rimarca il segretario generale provinciale Roberto Butelli. "Anni fa, quando il Ministro dell’Interno era Marco Minniti, ci fu risposto che avendo la Questura la pianta organica (del 1989) al completo, non poteva essere inviato personale in soprannumero, mentre nel frattempo la media di poliziotti per abitanti raggiungeva il rapporto di 1 a 400 e Modena quello di 1 a 500".

Butelli fa presente come nell’ultimo anno e mezzo la Questura di Modena sia cresciuta come organico, come testimoniato dallo stesso Questore Burdese, pur non essendo elevata di fascia. "Nella prossima tornata di assegnazione di agenti, mentre Piacenza, Reggio, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini avranno un incremento pari a zero unità, Parma ne riceverà 10, Bologna appena 20 e Modena 15 – sottolinea Butelli. Ancona, neopromossa in fascia A riceverà appena 10 agenti. Sono pochi i 15 agenti di Modena? Forse, però sono molti di più rispetto allo zero che riceveranno tante altre province italiane. Il trend delle assegnazioni per Modena è presto descritto: febbraio 2022 incremento di 10 agenti, giugno 2022 incremento di 15 agenti, dicembre 2022 incremento di 12 agenti, giugno 2023 incremento di 12 agenti, dicembre 2023 incremento di 15 agenti – fa presente il sindacato – incrementi che hanno riguardato la Questura, ma anche i Commissariati di Carpi e Sassuolo e le Specialità Stradale e Ferroviaria, facendo passare il numero complessivo di operatori della provincia dai 347 del dicembre 2021 ai 373 del novembre 2023". Butelli fa presente come a questi vadano aggiunti i 15 agenti e i 9 ispettori che arriveranno nel prossimo dicembre, tutti in incremento. "Non siamo soddisfatti – conclude il sindacato – così come riteniamo che sia oggettivo e dimostrato il fatto che la maggioranza dei problemi di ordine e sicurezza pubblica, derivino da una massiccia presenza di stranieri, spesso irregolari e clandestini, dediti ad attività criminali, che non hanno alcuna intenzione di integrarsi e non hanno alcunché da temere dal sistema giudiziario di questo Paese".