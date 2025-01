"Polizia locale, dove’è la sede in centro?"

La polemica sulla gestione della polizia locale innescata nei giorni dal sindacato di categoria Csa (Coordinamento sindacale autonomo), che tramite il suo rappresentante Federico Coratella invitava a "un cambio di marcia" e lamentava tra l’altro che "si è investito troppo sui social e poco sul presidio effettivo del territorio", si traspone ora sul piano politico. Il consigliere comunale Angelo Pasini, a nome di tutti i gruppi di opposizione, attacca l’amministrazione vignolese dicendo: "Il sindacato Csa denuncia da un lato la disorganizzazione e la mancanza di presidio del territorio, dall’altro una gestione propagandistica del Corpo unico di polizia locale dell’Unione. La sindaca Muratori, non pervenuta! Mentre la cittadinanza lamenta pochi interventi di controllo del territorio, furti, tentativi di aggressione e degrado diffuso, in questi quattro anni la risposta della sindaca Muratori è sempre stata fondata sull’imminente apertura - quando? - di un presidio di polizia locale in via Posterla in centro storico. E la restante parte di Vignola? Acquistati i locali nel 2022, e già impegnati e spesi oltre 215mila euro di soldi pubblici – prosegue Pasini - il nulla dilaga e nessuno ci ha mai neanche detto in quali ore del giorno, e soprattutto della notte, ci sarà la presenza di personale in servizio in centro storico, e quali servizi alla cittadinanza saranno attivi. In 4 anni, l’amministrazione ha speso anche ben 30 (trenta) euro per il progetto della nuova caserma del Comando di Compagnia Carabinieri di Vignola".

Veemente anche la replica dell’amministrazione comunale, che osserva a sua volta: "La minoranza non si fa certo scrupolo di cavalcare i timori delle persone pur di attaccare la sindaca Muratori, la cui vera e unica colpa, in questi quattro anni, è di aver governato la città al posto del centrodestra. Chiedono quando aprirà il presidio di polizia in centro? Se avessero gettato solo un’occhiata, avrebbero visto che in questi giorni siamo ai lavori finali di imbiancatura delle pareti. Sproloquiano della nuova caserma dei carabinieri e di 30 fantomatici euro, ma quando erano al governo mica l’avevano trovata l’area su cui farla sorgere. Non solo questa amministrazione l’area l’ha individuata ed è a disposizione, ma fondi sono stati stanziati anche per migliorare nell’immediato la vivibilità dell’attuale sede della Tenenza. Questi sono fatti concreti, come concrete sono le investigazioni che carabinieri, guardia di finanza e polizia locale stanno portando avanti, dandone riscontro naturalmente solo a chiusura delle operazioni. La sicurezza – chiudono dall’amministrazione - è un tema troppo delicato per lasciarlo alla caciara politica".

Marco Pederzoli