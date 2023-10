Polizia Locale Formigine: controlli con unità cinofile nelle aree verdi

Controlli straordinari presso le aree verdi cittadine da parte della Polizia Locale di Formigine che, in collaborazione con l’unità cinofila in forza alla Polizia Locale sassolese, Hector, hanno passato a pettine fitto alcune zone cittadine, come di consueto individuate soprattutto in base alle segnalazioni che pervengono tramite il sistema Comunichiamo. Le zone controllate hanno interessato anche le frazioni e l’Oasi del Colombarone.