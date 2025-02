Polizia locale, Luigi Scannapieco è il nuovo comandante

Luigi Scannapieco è il nuovo comandante del corpo di Polizia Locale del Comune. Il nuovo ufficiale, che ha preso servizio ai primi di gennaio, subentra a Luca Zanfi, che precedentemente aveva ricoperto il ruolo in via transitoria, provenendo dal Comune di Modena, in attesa della nomina di una figura stabile per il comando locale. Scannapieco porta con sé una solida esperienza maturata negli anni di servizio in ambito di polizia giudiziaria, settore nel quale ha sviluppato competenze di rilievo che gli hanno permesso di acquisire una solida preparazione professionale nei compiti che gli sono ora affidati. Tra le varie esperienze ha ricoperto il ruolo di comandante nel corpo di Polizia Locale nell’Unione del Frignano, consolidando il proprio profilo nelle attività connesse al controllo del territorio e alla gestione della sicurezza urbana. L’amministrazione comunale di Cavezzo nell’occasione del passaggio di consegne ha voluto esprimere "un sincero ringraziamento a Luca Zanfi per il lavoro svolto in questa fase di transizione, garantendo continuità ed efficienza al servizio di Polizia Locale. Allo stesso tempo ha augurato a Luigi Scannapieco buon lavoro per questo nuovo incarico e a Luca Zanfi un proficuo proseguimento della sua attività presso il Comune di Modena, dove è ritornato". re le sfide della sicurezza locale.

Alberto Greco