Pop Up Cionini, l’apertura slitta di due settimane

Slitta di due settimane – doveva aprire lunedi – l’apertura della versione ‘Pop Up’ della Bblioteca Cionini, ovvero i locali temporanei che ospiteranno la biblioteca comunale in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione che ne interessano la sede storica di via Rocca. L’allestimento degli ambienti di piazzale Avanzini necessita di altro tempo: da qui la decisione di spostarne l’apertura al 27 gennaio. Quando saranno disponibili circa 400 DVD e 10.000 libri posti su scaffali cui, per ragioni logistiche, potranno accedere solo le bibliotecarie, che recupereranno quanto richiesto dagli utenti.