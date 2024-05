Porta a porta, ecco dove trovare i sacchi azzurri e gialli

Prosegue a Modena, in parrocchie e polisportive, la distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta. Anche nel mese di maggio, ogni sabato mattina dalle 9 alle 13, saranno infatti attivi gli infopoint allestiti dal Gruppo Hera dove i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi ambientali e ritirare le dotazioni necessarie per differenziare correttamente plastica e carta.

Di seguito l’elenco completo:  4 maggio: Parrocchia San Paolo in stradello Del Luzzo 130, Polisportiva Cognentese in via Tonini 5.  11 maggio: Polivalente San Damaso in stradello Scartazzetta 53, Polisportiva Union 81 Portile in via Tincani e Martelli 140.  18 maggio: Polisportiva 4 Ville in via Barbolini 9, Polisportiva Madonnina in via Don Pasquino Fiorenzi 135.  25 maggio: Polisportiva Gino Nasi in via Tarquinia 55, Polisportiva Forese Nord in strada Albareto 586. Si ricorda che per il ritiro dei kit sono sempre disponibili le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 18) e il Punto Smeraldo del Mercato Albinelli (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.30).