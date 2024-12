"Porto i salumi in Norvegia"

"Festeggerò il Natale in Norvegia e in questi giorni, prima di ripartire, ho pensato di comprare qualche prodotto da portare via con me – racconta Fabrizio Biolchini, modenese che vive all’estero – ho già preso il panettone, immancabile, ma porterò via anche salumi e formaggi, così come alcune eccellenze strettamente locali. Per le feste, infatti, vorrei imbandire la tavola di prodotti italiani e modenesi, anche per aiutare i piccoli negozi e le piccole realtà locali, che prediligo per i miei acquisti. E portare così anche la mia città e le sue eccellenze all’estero". "Sto qui pochi giorni, ma ho visto molta gente in giro anche a fare la spesa per il cenone – continua il cittadino – e questo conferma come sia rimasto saldo il legame tra i cittadini e le tradizioni".