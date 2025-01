Potature degli alberi a Rometta Alta. Nei prossimi giorni riprendono gli interventi

Riprendono nei prossimi giorni, dopo la pausa per le festività natalizie, le operazioni di potatura delle alberature radicate sui marciapiedi del quartiere Rometta Alta. Le vie oggetto di intervento, meteo permettendo, saranno: viale Frescobaldi , via Vecchi, via Zandonai e via Paisiello. L’Amministrazione comunale sassolese ricorda anche che le operazioni di potatura, di norma, possono essere effettuata dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno e che, fuori dai periodi consentiti, possono essere consentite operazioni del genere, in presenza di esigenze particolari, previa tuttavia autorizzazione del Servizio tecnico competente e purché le piante non si trovino nella fase di germogliazione. Per controllare regole e divieti imposti su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico è possibile consultare il regolamento reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo al link dedicato.