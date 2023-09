Premi ai migliori bilanci sociali

Viene presentato domani il premio ’Esg & Cooperazione’, l’iniziativa con cui Confcooperative Terre d’Emilia supporta i bilanci sociali e progetti di sostenibilità delle sue associate. All’evento, che si tiene alle 16 alla facoltà di economia dipartimento Marco Biagi di Unimore (viale Berengario 51), intervengono la docente Unimore Ulpiana Kocollari, il funzionario di Confcooperative Terre d’Emilia Fabio Guglielmi, la start up Idem e Fabio Lenzerini (Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano). Sostenuto da Emil Banca e realizzato in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, il premio ’Esg & Cooperazione’ ha una dotazione complessiva di 15 mila euro. Si può partecipare entro il 25 settembre inviando la documentazione a [email protected]. L’iniziativa intende premiare le imprese associate a Confcooperative Terre d’Emilia che nel 2022 hanno messo in atto le migliori pratiche ambientali, sociali e di governance e quelle che hanno rendicontato gli esiti delle azioni attraverso il bilancio sociale e di sostenibilità. I parametri Esg misurano gli impatti ambientali (riduzione delle emissioni, raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio idrico, ecc.), sociali e sulla governance (coinvolgimento dei soci eo lavoratori, fornitori e interlocutori esterni, comunicazione interna ed esterna, pratiche anticorruzione e legalità, ecc.).