Presepe con 250 figuranti: "Coinvolto tutto il paese"

Stasera torna la rappresentazione del Presepe Vivente di Fanano, biennale, una perla di tradizione, calore e sentimento dell’Appennino Modenese. Ogni due anni, dal 2010, i volontari di Fanano riescono infatti a ricreare un’atmosfera unica per due giorni ai piedi del Monte Cimone, il 24 Dicembre 2024 e il 5 Gennaio 2025, nel pieno significato della tradizione natalizia. Quest’anno inoltre sarà possibile assistere al Presepe Vivente anche il 29 Dicembre 2024, una data in cui non ci saranno le processioni religiose ma sarà possibile mangiare i cibi di una volta nelle botteghe del Presepe. Il paese, che ancora mantiene una sua base architettonicamente antica e non completamente travolta dalla modernità, viene allestito come la "Fanano di una volta", come amano definirla i volontari. Stasera Il Presepe Vivente indicativamente sarà visitabile dalle ore 18.00, con inizio della processione "della natività" alle ore 22.00, con funzione religiosa susseguente alla processione in Chiesa di San Silvestro alle ore 23.00. Oltre 250 figuranti scenderanno in piazza portando gli antichi mestieri: se per alcuni sarà l’emozione di ripetere il lavoro faticoso dei nonni imparato da bambini. Ecco che quindi la "Fanano di una volta", illuminata solo da torce soffuse, si mostrerà in tutta la sua bellezza: palazzi antichi aperti, cantine che riprendono vita, uomini con tabarri, donne con fazzoletti in testa e lunghe gonne, norcini, fabbri, falegnami, impagliatori, bottai, agricoltori battitori di grano, scalpellini e tanti altri protagonisti di queste due notti uniche. Il Presepe Vivente indicativamente sarà visitabile dalle ore 18, con inizio della processione "della natività" alle ore 22. Il 24 Dicembre, giorno della Vigilia di Natale, ci sarà la funzione religiosa susseguente alla processione in Chiesa di San Silvestro alle ore 23. Il 5 Gennaio il programma sarà fondamentalmente lo stesso, con l’aggiunta di alcuni stand gastronomici che prepareranno pietanze calde per i tanti turisti e curiosi che saliranno a seguire il Presepe.

Giuliano Pasquesi