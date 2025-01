"Preso gol nel loro momento peggiore"

Palermo Per Paolo Mandelli è la prima sconfitta della sua gestione, e la sua espressione davanti ai microfoni non è certo allegra, anche se non appare completamente insoddisfatto. "Se devo analizzare solo il secondo tempo siamo mancati in alcuni momenti chiave. Abbiamo avuto però almeno due occasioni importanti per pareggiare, mi viene in mente la palla che, sul cross di Caldara, Pedro non è riuscito a deviare in rete, sono quegli episodi che possono cambiare la partita. Secondo me la prestazione l’abbiamo fatta, però il risultato dice che il Palermo ha vinto 2 a 0 e bisogna accettare il risultato". Due reti evitabili: "Sì, è mancato qualcosa a livello di intensità difensiva e voglio rivedere i due episodi. Soprattutto il primo gol, per me siamo stati ancora una volta penalizzati dal Var, i ragazzi dicevano che Brunori aveva controllato la palla con un braccio ed è stato valutato solo se c’era fuorigioco. Il gol è venuto in un momento in cui loro non avevano ancora fatto nulla di pericoloso, non siamo stati capaci di approfittarne". Un passo indietro per il Modena al Barbera, ma Mandelli non è completamente d’accordo: "Solo dal punto di vista dei risultati, voi avete sempre davanti i numeri e questi dicono che abbiamo avuto il sessantacinque per cento di possesso palla. I tiri verso la porta sono stati diciassette, è vero che solo uno è stato diretto verso lo specchio. Adesso analizzeremo la gara per capire il perchè veniamo a casa da Palermo con nulla in mano. La cosa che dispiace di più è per quei tifosi che ci hanno seguito sin qui e dopo un viaggio lunghissimo sono stati anche sotto l’acqua per tutta la partita". Il mister canarino spiega poi la sostituzione di Gerli: "Alla vigilia della gara ha avuto un problema intestinale, ha fatto una mezza rifinitura e basta, e poi faticava ad alimentarsi. Ho provato a schierarlo lo stesso, anche se sapevamo che non avrebbe retto tutti i novanta minuti". Sabato prossimo una gara con il Frosinone che diventa, classifica alla mano, discretamente delicata: "Tutte le partite sono delicate, certo che vincere sabato ci farebbe fare un buon salto in avanti e siamo consapevoli che questo match vale tanto". E’ poi il turno di Matteo Cotali, molto onesto nel commentare la gara. "Sì, nell’episodio del loro primo gol abbiamo avuto l’impressione che Brunori abbia controllato con la mano. Ma alla fine è un dettaglio, mancavano ancora 50 minuti alla fine della partita e c’era tutto il tempo per rimediare".

Alessandro Bedoni