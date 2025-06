Presunti maltrattamenti alla materna di Soliera,. Vincenzi: "Fare chiarezza"

"Chiediamo chiarezza e trasparenza". Paolo Vincenzi, consigliere della Lega a Soliera, interviene sul tema dei presunti maltrattamenti avvenuti alle materne Muratori.

"Sono venuto a conoscenza di un incontro ‘informale’ dei Capigruppo con la preside, incontro cui non sono stato convocato poichè, in punta di regolamento, questa audizione viene considerata come un normale ‘ufficio di presidenza’. Ho manifestato le mie rimostranze al sindaco Bagni, specie alla luce di un fatto ancora più grave: l’assenza di un verbale scritto di questo incontro. Se, come tutti siamo certi, giunta e sindaco non hanno responsabilità in questa storia, perché – chiede – proiettare ombre su una vicenda che merita invece la massima chiarezza?".