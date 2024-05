Primo confronto a quattro. Autismo, numeri in crescita: "Dai caregiver al ’Dopo di noi’. Ecco come aiutare i più fragili"

Dall’aiuto ai caregiver all’istituzione del Disability manager, passando per il potenziamento delle strutture residenziali e del cohousing sono state alcune delle proposte emerse nella tavola rotonda tra i candidati sindaco organizzata da Aut Aut e Tortellante.

"Il Tortellante – ha spiegato Coppelli – paga il diritto di superficie al Comune di Modena, abbiamo finanziato in proprio anche la ristrutturazione dei locali. Chiediamo che in futuro venga sostenuto non tanto il contenitore, ma il contenuto, nel senso che ad oggi lavorano nella nostra associazione 15 professionisti con con titoli sanitari, i ragazzi che seguiamo sono 40, adulti: disponiamo di una piccola convenzione con l’Ausl che garantisce un paio di educatori, gli altri sono indennizzati dall’associazione che si autofinanzia attraverso la vendita di tortellini, gli eventi in tutta Italia e alcuni genitori mettono a disposizione la loro professionalità".

Una realtà di eccellenza che fronteggia un’emergenza sempre più preoccupante come ha illustrato il presidente di Aut Aut Andrea Lipparini attraverso i dati: dal 2011 al 2021 l’incremento delle diagnosi in Emilia Romagna è stato del 244,9 per cento, in un decennio il numero di persone affette da autismo è aumentato di una volta e mezzo. A Modena, nel 2021 nell’età 0-17 i casi registrati sono stati 1.059, mentre a livello regionale si è toccato i 5.400 rispetto ai 1500 del 2011: cifre che vanno raffrontate al dato sulle nascite: in Italia nasce un bambino autistico su 77, a Modena uno su 48, ogni 100 bambini nascono due autistici: nel giro di qualche anno a Modena avremo 3.600 persone autistiche.