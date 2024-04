Pro Patria a caccia della Coppa Velez

Con l’A2 Elite del campionato di calcio a cinque che osserva l’ultimo turno di sosta, i riflettori sono su Pro Patria San Felice e Montale. I giallorossi sono impegnati alle 18 al PalaSavena di San Lazzaro nella finale della Coppa Velez, il torneo che vedeva al via tutte le squadre di C1, C2 e D. I sanfeliciani, già vincitori della C2 e in semifinale di Coppa di C2, se la vedranno per tenere vivo il sogno del "triplete" contro il Saturno Guastalla, rivale in campionato, che giovedì in casa ha avuto la meglio per 4-2 sul Forlì, formazione di C1. Una sfida tutta in salita per la squadra di coach Greco, priva di quattro "titolarissimi" come gli squalificati Asamoui, Salerno e Garofalo, oltre che di Castejon, mentre è out anche il secondo portiere Benatti. Alle 15 a Imola, invece, il Montale si gioca una stagione intera nei playout di C1 in gara secca sul campo del Rossoblù Imolese: in caso di parità ci saranno due supplementari da 5’ ciascuno, se resta la parità si salveranno gli imolesi. Una gara alla portata dei montalesi, arrivati a -1 in stagione dai rivali dopo il 3-3 fuori casa e il successo 5-3 del ritorno al Palaroller. Giocherà invece sabato 20 il Sassuolo la finale playoff col X Martiri che vale l’accesso alla fase nazionale per la B, col primo turno (11 e 25/5) contro una squadra marchigiana.

d.s.