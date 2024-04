Progetti inclusivi e solidali: al fianco dei fragili

Supportare progetti inclusivi e solidali è un obiettivo che il nostro territorio sente fortemente.

’Anffas Mirandola’ è un’associazione che si dedica con passione e impegno a superare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale e di esprimere le loro capacità e abilità uniche.

Grazie al supporto di associazioni ed enti del territorio, il progetto è completo e permette ai ragazzi di acquisire nuove competenze professionali, migliorando il loro grado di autonomia all’interno di un contesto culturale stimolante, inclusivo e aperto.

Grazie ad Anffas è nata La frolleria di Mirandola che promuove l’autonomia, la creatività e lo spirito imprenditoriale, coinvolgendo i giovani in attività di laboratorio, in gestione degli ordini e in magazzino.

Nel marzo 2022 anche l’Associazione ’In Pasta’ di Medolla decide di dare la possibilità di occupazione alle donne che trascorrono un periodo di difficoltà lavorativa.

’In Pasta’ organizza vari corsi di cucina e laboratori dedicati ad adulti e bambini e soprattutto molte collaborazioni con le associazioni ed enti locali in vista di un’attività integrata.

In Pasta offre al territorio prodotti culinari tipici della tradizione modenese: tortellini, tagliatelle, passatelli, rosette e lasagne, ma anche ciambelle, biscotti e crostate. I prodotti sono realizzati con ingredienti provenienti da aziende e realtà locali.

Gli alunni dell’Ic S.Felice sul Panaro-Camposanto

del progetto ’Il Giornalino scolastico’.