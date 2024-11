Quando le calciatrici sfidarono il Duce

"Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce" è il titolo che dà il via alla stagione del teatro Troisi sabato 16 novembre: in scena tre attrici dirette da Laura Curino in uno spettacolo dal ritmo serrato. Una storia, raccontata con ironia e leggerezza, di un gruppo di donne che sfida pregiudizi e stereotipi arrivati da lontano, ma oltremodo attuali. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo della giornalista Federica Seneghini e Marco Giani, storico, insegnante e membro della Società italiana di Storia dello Sport.

Dirette da Laura Curino – regista e attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione – in scena Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio mischiando comicità e narrazione, ci mostrano come pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire. Questa la storia: 1932, sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare a calcio.

Fondarono il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra di calcio femminile italiana. Gli organi federali in principio assecondarono l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, ma non di giocare in pubblico. Nonostante ciò, la loro avventura sportiva riuscì caparbiamente a resistere...