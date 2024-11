Quartieri, Bernardo lascia i Dem : "Punita per il sostegno a Ferrari"

"Sono stata fatta fuori perché troppo scomoda: esco dal Pd". Il nome della (ex) presidente del quartiere centro storico Antonella Bernardo non compare più nel quartiere 1. "Ho appreso tutto dalla diretta del Consiglio comunale, senza che i vertici del partito mi abbiano informata. Bastava che mi dicessero che c’era bisogno di avere altre persone alla guida del quartiere e io mi sarei fatta da parte. Questo non è Partito democratico, ma dittatura". Bernardo era nel Quartiere da quando sono stati istituiti questi organismi, cioè dal 2014: "Ho ricoperto due mandati, ma mi contestano che ne ho fatti tre perché contano anche gli anni di presidente di Circoscrizione dal 2009. Ma sono due cose diverse: in Circoscrizione si entra con i propri voti e io ne ho presi tanti. Dove sta scritto che c’è un limite di mandato? Perché non adottano lo stesso criterio per chi ha fatto tre mandati in Consiglio comunale? Chi fa parte dei Quartiere fa volontariato, io non prendo un euro". Ma perché il partito ha deciso di estrometterla? "Credo perché ho sostenuto nella campagna per le Regionali Ludovica Carla Ferrari, evidentemente una scelta sgradita dalla segretaria Federica Venturelli. Io ho semplicemente sostenuto i candidati della città in cui abito, Muzzarelli e Ferrari. Che ho fatto di male?".

g.a.