"Questa zona va riqualificata"

"Abito qui da 25 anni, e fin dal mio arrivo a Modena le Ex Fonderie erano ridotte in questo stato di degrado, ogni volta che passo di lì col cane vedo molta sporcizia e una situazione tutt’altro che piacevole; sarebbe una bella cosa se oltre a riqualificarle vi si inserissero posti letto ed alloggi per gli studenti, visto la situazione nella nostra città" così riavvolge il nastro Rosaria Truglio.

E aggiunge: "Sul quartiere, tralasciando i problemi noti del Parco XXII aprile riguardo alla delinquenza ed alla sicurezza, sono contenta di affermare che si siano fatti, nel corso del tempo, notevoli miglioramenti che hanno portato ad un accrescimento del benessere per i residenti".