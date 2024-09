Quintopasso e Cleto Chiarli, i vini che piacciono negli Usa

CASTELVETRO

Arrivano nuovi e importanti riconoscimenti per la cantina castelvetrese Chiarli, in particolare per le etichette Cleto Chiarli e Quintopasso, il metodo classico della famiglia Chiarli. Ad annunciarlo è la stessa azienda, che spiega: "In attesa che vengano pubblicati in autunno i risultati delle degustazioni sulle altre guide di settore, come Gambero Rosso e Slow Wine, i vini Chiarli hanno già questa estate conquistato attenzioni e premi. Una tangibile testimonianza internazionale è costituita dalle etichette Cleto Chiarli segnalate da Wine Enthusiast nelle degustazioni dell’annata 2023. Wine Enthusiast è la rivista di vini più letta negli Stati Uniti e uno dei riferimenti mondiali nell’ambito vinicolo. Creata nel 1998, applica un sistema di valutazioni in centesimi. A seguito delle degustazioni dell’annata 2023, i vini Lambrusco Cleto Chiarli si sono aggiudicati punteggi molto elevati, che vanno dagli 88 fino ai 93 punti di Cleto Chiarli 2023 Vecchia Modena Noir Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Altrettanto significative le "corone" attribuite dagli esperti di ViniBuoni d’Italia 2025 al Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vecchia Modena Premium Mention Honorable 2022 a marchio Cleto Chiarli. Per quanto riguarda specificatamente gli spumanti Quintopasso, Helmut Koecher, uno dei più prestigiosi operatori del settore vitivinicolo, promotore della prestigiosa manifestazione Merano WineFestival, ha assegnato al metodo classico della famiglia Chiarli riconoscimenti di grande valore. In particolare, Quintopasso Maestro Lambrusco di Sorbara Metodo Classico Brut DOC 2020 ha conquistato il sigillo d’oro di WineHunter". Tommaso Chiarli, responsabile della comunicazione di Chiarli 1860, ha commentato: "Siamo molto contenti dei numerosi riconoscimenti che anche in questo 2024 stiamo ottenendo. Prevediamo di investire fortemente su nuove tecnologie ed attrezzature produttive". Per la vendemmia 2024, inoltre, Chiarli ha detto di prevedere "un’ottima annata".

m.ped.