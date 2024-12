Raccolta differenziata. Ecco come smaltire tutti i rifiuti ’natalizi’

Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica: il Natale, ogni anno, porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. Per fare un dono all’ambiente e vivere questa ricorrenza in modo più ‘green’ e sostenibile occorre essere bene informati sul corretto conferimento di tutti i materiali, così da non riempire i cassonetti dell’indifferenziato, evitare l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico, avviare il più possibile a corretto recupero gli scarti migliorando la qualità della raccolta differenziata.

Un numero sempre maggiore di persone sta prediligendo doni ‘immateriali’, come abbonamenti, ricariche, contributi ad associazioni benefiche. In questo modo diminuisce lo stress e al contempo si riduce la produzione di rifiuti. Se non sono più utilizzabili, le ‘luminarie’ casalinghe diventano Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e devono essere portate alla stazione ecologica. La carta da regalo, se è semplice carta da pacco colorata va nella carta. Se invece è plastificata (es. carta argentata non di alluminio) va nella plastica. I nastri e i fiocchi che decorano i pacchi e la carta regalo con alluminio vanno nell’indifferenziata. Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere avviati a compostaggio e trasformati in ottimo fertilizzante da riutilizzare in agricoltura, per questo motivo Hera invita i cittadini a conferirli alla stazione ecologica o cassonetti dei rifiuti vegetali (sfalci e potature), ovviamente ridotti in tronchetti per limitarne il volume. È comunque indispensabile evitare che siano abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta dei rifiuti. Gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, devono essere portati alla stazione ecologica. te idrogenato. Gli scatoloni e gli imballaggi in cartone devono essere ridotti di volume e gettati insieme alla carta. Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno invece inseriti nei contenitori o sacchi gialli della plastica. Se si tratta di imballaggi di grandi dimensioni, la loro destinazione è la stazione ecologica. Le bottiglie di vetro vuote vanno conferite negli appositi contenitori. Le vecchie apparecchiature elettroniche se sono guasti e non più funzionanti devono essere consegnati alle stazioni ecologiche dove vengono avviati a recupero. In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile consultare l’app Il Rifiutologo.