Raccolta fondi per la Sierra Leone. Cena per l’associazione di Miani

Importante appuntamento con la solidarietà domani sera a partire dalle 20 al circolo Arci – Polisportiva spilambertese, presso il centro sportivo 1° Maggio di Spilamberto. Lo Sci Club dei Castelli ha infatti organizzato una cena, aperta a tutti (prenotazioni telefonando a Oreste Germano Miani, nella foto, al 348 7134873), per raccogliere fondi a favore della missione che l’associazione fondata da Miani sta portando avanti da una trentina d’anni in Sierra Leone. "Con grande soddisfazione – spiega Miani rivolgendosi pubblicamente ai benefattori che dal 1995 sostengono la sua associazione – desideriamo comunicarvi che i beneficiari attuali, ovvero l’arcivescovo di Freetown (capitale della Sierra Leone) Edward Tamba Charles e Don Philip Sandy Lebbie, esecutori dei nostri progetti umanitari, stanno dimostrando grande correttezza, fornendoci puntualmente la rendicontazione delle donazioni da noi inviate".

Scendendo poi nel dettaglio, Miani ha confermato che nel corso del 2023 sono stati raccolti 111.588,30 euro, interamente destinati a due progetti: la costruzione di un orfanotrofio nella località di Kwama, a 50 chilometri dalla capitale, e la costruzione di una scuola professionale a Tombo, a 45 chilometri da Freetown. Quest’ultima struttura servirà ad accogliere 320 giovani studenti, per insegnare loro diversi mestieri. La quota di partecipazione alla cena è di 35 euro per gli adulti e di 20 euro per i giovani dai 7 ai 15 anni.